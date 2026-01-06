واشنطن تعلن نصف الكرة الغربي منطقة "نفوذ" مطلق للولايات المتحدة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن نصف الكرة الغربي يُعد منطقة نفوذ خاصة بالولايات المتحدة، وذلك بعد أيام من العملية العسكرية التي شنتها واشنطن ضد فنزويلا وأسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته.

وقالت الخارجية الأميركية، في بيان مقتضب نشرته عبر منصة "إكس": "هذا هو نصف الكرة الخاص بنا، والرئيس دونالد ترامب لن يسمح بتهديد أمننا". وأرفقت المنشور بصورة بالأبيض والأسود للرئيس الأميركي خلال مناسبة رسمية، تصدّرها شعار بارز كُتب باللونين الأبيض والأحمر: "هذا نصف الكرة الأرضية الخاص بنا".

ويأتي هذا الموقف في سياق يعزّز تصريحات سابقة للمندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة، مايكل والتز، الذي شدد على أن واشنطن "لن تسمح للخصوم والمنافسين باستغلال نصف الكرة الغربي لتحقيق مآربهم"، وذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم الأحد.

وتندرج هذه التصريحات ضمن خطاب متصاعد تبنّته إدارة الرئيس دونالد ترامب عقب العملية العسكرية الأخيرة في فنزويلا، والتي اعتبر فيها أن المبدأ التاريخي للسياسة الخارجية الأميركية المعروف بـ"مبدأ مونرو" لم يعد مجرد مرجعية نظرية، بل بات يُطبّق عمليًا، بل وذهب إلى حد إعادة تسميته بـ"مبدأ دونرو"، في إشارة مباشرة إلى اسمه.

وكان ترامب قد دعا في وقت سابق إلى عدم نسيان مبدأ مونرو، الذي ينص على اعتبار القارة الأميركية منطقة مغلقة أمام تدخل القوى الخارجية، ويؤكد الدور القيادي للولايات المتحدة في نصف الكرة الغربي.

ويوم السبت الماضي، أعلن الرئيس الأميركي أن بلاده ستدير فنزويلا خلال فترة انتقالية، على خلفية العملية العسكرية التي نُفذت في كاراكاس واعتقال مادورو وزوجته ونقلهما إلى الأراضي الأميركية. كما أشار إلى أن شركات أميركية ستستغل النفط الفنزويلي، الذي تمتلك البلاد أكبر احتياطياته في العالم، تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بالولايات المتحدة، على حد تعبيره.

وأثارت هذه الخطوات جدلًا واسعًا داخل الولايات المتحدة، إذ وصف عدد من أعضاء الكونغرس العملية العسكرية بأنها "غير قانونية".

وعلى الصعيد الدولي، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، وأبدت قلقها الشديد إزاء التقارير التي تحدثت عن ترحيل مادورو وزوجته قسرًا، داعية إلى الإفراج عنهما فورًا ومنع مزيد من التصعيد الذي قد يؤدي إلى تعقيد المشهد الدولي.