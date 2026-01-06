ظروف "وحشية".. نظرة من داخل سجن "الجحيم على الأرض" الذي يُحتجز فيه مادورو

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من نيويورك: أصبح الرئيس الفنزويلي الموقوف نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس أحدث نزيلين من الشخصيات البارزة المحتجزين في السجن الفيدرالي في بروكلين، المنشأة التي تواجه انتقادات مستمرة بسبب مرافقها المتهالكة، ومشاكل الرعاية الصحية، وارتفاع معدلات العنف، ونقص الإشراف الكافي.

شهد سلسلة من الحوادث منها حادثة طعن أودت بحياة سجينين وانقطاع التيار الكهربائي في الشتاء القارس.. إيداع مادورو وزوجته في "سجن الرعب"#مادورو#فنزويلا#الحدث pic.twitter.com/1m68gTxh90 — ا لـحـدث (@AlHadath) January 6, 2026

وأمر قاضٍ فيدرالي في نيويورك، بعد أن دفع مادورو وزوجته ببراءتهما من تهم الاتجار بالمخدرات وغيرها من الاتهامات، باحتجازهما في السجن الضخم حتى إشعار آخر.

ويُعد السجن الفيدرالي في بروكلين، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية نحو 1600 سجين، المنشأة الوحيدة في مدينة نيويورك المخصصة لاحتجاز الأشخاص الذين يواجهون محاكمة فيدرالية.

ومن بين الشخصيات البارزة التي احتُجزت فيه في الآونة الأخيرة، نجم الهيب هوب الأميركي شون "ديدي" كومز المعروف بـ"بي ديدي"، وشريكة جيفري إبستين غيلاين ماكسويل، ورئيس سابق آخر من أميركا اللاتينية متهم بالاتجار بالمخدرات، خوان أورلاندو هيرنانديز من هندوراس، الذي استفاد من عفو رئاسي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وشهد السجن سلسلة من الحوادث، منها انقطاع التيار الكهربائي في منتصف شتاء قارس عام 2019، وحادثة طعن أودت بحياة سجينين في العام 2024. كما بدأت السلطات مؤخرًا احتجاز مهاجرين غير نظاميين في إطار حملة الرئيس ترامب المستمرة على الهجرة.

وقال دانيال لامبرايت، المستشار الخاص لاتحاد الحريات المدنية في نيويورك، إن المنشأة تعاني من فساد الطعام والعنف غير المنضبط ونقص الرعاية الطبية، واصفًا السجن بأنه "كارثة سرية وغير إنسانية لا ينبغي أن يكون لها مكان في تطبيق قوانين الهجرة". وأضاف: "لا ينبغي لأحد أن يتحمل مثل هذه الإساءة".