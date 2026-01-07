الرياض تدعم جهود إعادة تشكيل السلطة اليمنية

تواصل المملكة العربية السعودية جهودها المكثفة لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن، حيث شهدت الساحة اليمنية اليوم مراحل حاسمة من الحوار السياسي والمبادرات الوطنية، إذ تعمل الرياض على توحيد الفصائل اليمنية في إطار العملية السياسية، ودعم جهود إعادة تشكيل السلطة، بما يضمن تعزيز الشرعية وحفظ الأمن والاستقرار في الجنوب والشمال على حد سواء. وتأتي هذه الخطوات في سياق مبادرات سعودية رصينة لإحلال الاستقرار وإنهاء الانقسامات الداخلية، مع مراعاة تعزيز الأمن الإقليمي، وتخفيف المعاناة الإنسانية للمواطنين.

الحوار الجنوبي

وصل وفد بارز بقيادة عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى العاصمة السعودية الرياض، لإجراء جولات حوارية مع الجهات الرسمية، في إطار الجهود السعودية الرامية إلى دمج جميع الأطراف اليمنية في مسار تفاوضي موحّد. تأتي هذه الزيارة بعد دعوات الرياض إلى جميع الأطراف الجنوبية للتعاون في سبيل تحقيق توافقات وطنية تحفظ مصالح المواطنين، وتعزز استقرار المناطق الجنوبية.

وتؤكد المملكة أهمية الحوار الشامل كخيار إستراتيجي لإنهاء الانقسامات وتعزيز الوحدة اليمنية، مع دعم مبادرات إعادة هيكلة السلطة، بما يضمن مشاركة فعالة لجميع الفصائل في مؤسسات الدولة الرسمية.

تسوية وطنية

تعمل المملكة على إعادة تشكيل مجلس القيادة الرئاسي اليمني بطريقة تعزز الشراكة السياسية بين مختلف الأطراف، وتضمن استمرار عمل المؤسسات الرسمية تحت إشراف القيادة الشرعية. ويهدف هذا التوجه السعودي إلى توحيد الرؤية الوطنية، وتسهيل تنفيذ القرارات التي تخدم اليمن واستقراره، مع التركيز على معالجة الأزمات الإنسانية، وتأمين احتياجات المواطنين في كل المناطق.

وتؤكد السعودية التزامها الكامل بدعم جهود الشرعية اليمنية والانتقال السلس للسلطة ضمن إطار دستوري، بما يعزز قدرة الدولة على فرض القانون واستعادة الأمن في المناطق المتأثرة بالصراع.

الاستقرار الميداني

على صعيد الأرض، تواصل قوات الحكومة اليمنية بدعم سعودي جهودها لضمان استقرار المدن الجنوبية والشرقية، وتأمين المناطق الحيوية، في إطار حماية المدنيين وفتح الطريق أمام إعادة الخدمات الأساسية. وتعمل الرياض على توفير الدعم اللوجستي والاستشاري لتقوية قدرات القوات الوطنية على حفظ الأمن، ومواجهة أي تحديات محتملة، مع متابعة دقيقة لكل التطورات من أجل ضمان استمرار مسار الاستقرار دون تعطيل للحياة اليومية.

الجهود الإنسانية والإقليمية

تولي المملكة اهتماماً بالغاً بالبُعد الإنساني للأزمة اليمنية، حيث تعمل على تقديم الدعم للإغاثة، وتخفيف آثار النزاع على المواطنين، مع التنسيق المستمر مع المجتمع الدولي، لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين بكفاءة. كما تحرص الرياض على توحيد المواقف الإقليمية والدولية، لدعم الحلول السياسية وتثبيت الأمن والاستقرار، ما يعكس دور المملكة كرافعة رئيسية لمبادرات السلام في اليمن والمنطقة.

ضمان استدامة السلام

يبقى اليمن اليوم في مسار متقدم نحو الاستقرار بفضل المبادرات السعودية الرصينة، التي تجمع بين الحوار الوطني، والدعم المؤسسي، والحضور الإقليمي الفاعل. واستمرار التعاون بين الفصائل اليمنية والقيادة السعودية سيتيح فرصة حقيقية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وحماية مصالح المواطنين، مع ضمان استدامة السلام، وتعزيز الأمن في الجنوب والشمال على حد سواء.