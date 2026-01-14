القيادة تهنئ مامادي دومبويا بمناسبة فوزه في انتخابات غينيا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، إلى الفريق الأول الركن مامادي دومبويا رئيس جمهورية غينيا رئيس الدولة، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية غينيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، إلى الفريق الأول الركن مامادي دومبويا، لذات المناسبة، حيث عبر ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية غينيا الشقيق المزيد من التقدم والرقي.