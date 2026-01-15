روسيا تطرد دبلوماسياً بريطانيّاً

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أعلنت وزارة الخارجية الروسية طرد دبلوماسي بريطاني، متهمةً إياه بالتجسس.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، صباح الخميس، إنها تلقت معلومات "تتعلق بانتماء موظف دبلوماسي في السفارة إلى جهاز المخابرات البريطاني".

وفي بيان لها، أوضحت الوزارة أنها استدعت القائمة بالأعمال البريطانية، دانا دولاكيا، لتقديم "احتجاج شديد اللهجة" وإبلاغها بقرار طرد الدبلوماسي.

ولم تكشف الوزارة عن هوية الدبلوماسي، لكنها أكدت على ضرورة مغادرته روسيا في غضون أسبوعين.

وحذرت الوزارة، مؤكدةً أن موسكو "لن تتسامح مع أنشطة ضباط المخابرات البريطانية غير المعلنين في روسيا"، من أن روسيا "سترد بالمثل بحزم" إذا "صعّدت لندن الموقف".

يذكر أن روسيا والمملكة المتحدة دأبتا على طرد دبلوماسيي كل منهما من أراضي الأخرى منذ بداية الحرب في أوكرانيا.