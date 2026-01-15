سعر سهم مايكروسوفت (MSFT) يكسر دعم محوري – توقعات اليوم – 15-01-2026

واصل سعر سهم إنتل INTEL CORPORATION (INTC) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من قوة وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم من تصريف تشبعه الشرائي بها.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة الرئيسي والقريب 50.00$، ويظل هذا السيناريو الإيجابي قائماً طيلة ثبات مستوى الدعم 44.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد