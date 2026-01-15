- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم ميتا (META) يتعرض للسقوط الحر – توقعات اليوم – 15-01-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-01-15 12:13PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
انزلق سعر سهم ميتا META PLATFORMS, INC (META) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون المقاومة 638.40$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 581.85$.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط