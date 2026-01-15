سعر سهم ميتا (META) يتعرض للسقوط الحر – توقعات اليوم – 15-01-2026

انزلق سعر سهم ميتا META PLATFORMS, INC (META) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون المقاومة 638.40$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 581.85$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط