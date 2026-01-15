سعر سهم برودكوم (AVGO) يستسلم للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 15-01-2026

هبط سعر سهم برودكوم Broadcom (AVGO) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق على المدى القصير، كما نلاحظ في الخلفية من ذلك بدء ظهور تقاطع سلبي من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مفرط مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي بها.

لهذا تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 359.40$، وخاصة في حالة كسره للدعم المحوري 324.50$، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي عند سعر 287.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط