شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم برودكوم (AVGO) يستسلم للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 15-01-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-01-15 12:12PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
هبط سعر سهم برودكوم Broadcom (AVGO) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق على المدى القصير، كما نلاحظ في الخلفية من ذلك بدء ظهور تقاطع سلبي من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مفرط مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي بها.
لهذا تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 359.40$، وخاصة في حالة كسره للدعم المحوري 324.50$، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي عند سعر 287.00$.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط