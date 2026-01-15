واشنطن تنقل حاملة طائرات مقاتلة من آسيا إلى الشرق الأوسط

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: أفادت وسائل إعلام أميركية، الخميس، بأن الولايات المتحدة وجّهت بتحريك إحدى حاملات الطائرات التابعة لها من بحر الصين الجنوبي نحو الشرق الأوسط، في خطوة تعكس تصاعد الاستعدادات العسكرية في ظل التوتر مع إيران.

وبحسب المصادر، أمرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بنقل حاملة الطائرات أبراهام لينكولن إلى الشرق الأوسط، على أن يستغرق وصولها نحو أسبوع.

وتأتي هذه الخطوة بعد تقارير غربية أشارت إلى أن التحضيرات الأميركية لشن ضربة عسكرية محتملة ضد إيران ما زالت مستمرة. وذكرت شبكة NBC الأميركية أن البنتاغون يعمل على إعداد خيارات لعمل عسكري، موضحة أن الاستعدادات لتدخل محتمل جارية هذا الأسبوع، رغم تصريحات الرئيس دونالد ترامب التي هدّأت المخاوف جزئياً دون أن تنهيها.

ونقلت الشبكة عن مسؤولين أميركيين ومصدر مطلع على المناقشات أن ترامب حدّد لفريق الأمن القومي أهدافه من أي تحرك عسكري محتمل، وأن وزارة الدفاع وضعت سيناريوهات مخصّصة لتحقيق هذه الأهداف، تمهيداً لعرضها عليه.

وفي تعليق من البيت الأبيض، قال مسؤول إن “جميع الخيارات متاحة للرئيس للتعامل مع الوضع في إيران”. وأضاف مسؤول ثانٍ أن ترامب اطّلع، الثلاثاء، خلال اجتماع برئاسة نائبه جي دي فانس، على أعداد القتلى بين المتظاهرين الإيرانيين، وطلب مزيداً من المعلومات حول التطورات الميدانية.

