نيوزيلندا تتأهب لإعصار فايانو وتصدر أوامر بإجلاء سكان الجزيرة الشمالية

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدرت أوامر لآلاف النيوزيلنديين بإخلاء منازلهم اليوم السبت، في الوقت الذي تستعد فيه ​الجزيرة الشمالية للبلاد لاستقبال الإعصار "فايانو"، الذي حذرت السلطات من أنه قد يتسبب في فيضانات ساحلية وانهيارات ⁠أرضية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد ​إن إعصار فايانو، الذي من المتوقع ​أن ‌يجلب أمطاراً غزيرة ورياحاً ⁠تصل ​سرعتها إلى 130 كيلومتراً في الساعة، من المتوقع أن يجتاح البلاد غداً الأحد، ثم يمر غرب جزر تشاتام النائية ‌يوم الاثنين.

وأُعلنت حالة الطوارئ في عدة ‌مناطق اليوم السبت، حيث أمرت السلطات بإخلاء بعض أجزاء مدينة واكاتاني، التي ​يبلغ عدد سكانها 37150 نسمة، وتقع على بعد حوالي 430 كيلومتراً شمالي العاصمة ولنجتون.

ونشر المجلس المحلي في واكاتاني على فيسبوك "يتعين على السكان التخطيط للبقاء ‌بعيداً لمدة يومين على ​الأقل". وأضاف أن العاصفة قد تتسبب في حدوث انهيارات أرضية وعواصف وأمواج يصل ارتفاعها إلى 13 متراً وفيضانات ​في المناطق ‌الساحلية.

وقال ⁠رئيس ‌الوزراء كريستوفر لوكسون أمس ‌الجمعة إن الإعصار قد يتسبب في أضرار، وحث السكان ⁠في مساره على الاستعداد لمواجهة آثاره.

أعاد ​إعصار فايانو إلى الأذهان الذكريات المؤلمة لإعصار جابرييل عام 2023، الذي أودى بحياة 11 شخصاً وتسبب في نزوح الآلاف في واحدة من أكبر الكوارث ​الطبيعية التي شهدتها نيوزيلندا في ​هذا القرن.