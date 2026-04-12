ولي العهد والرئيس الفرنسي يبحثان التهديدات الملاحية في المنطقة

وجرى خلال الاتصال استعراض آخر التطورات في المنطقة على ضوء إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.
كما تم بحث تأثير التهديدات التي تتعرض لها الملاحة البحرية في المنطقة وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي. كما جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
ويقود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان حراكاً دبلوماسياً مكثفاً يهدف إلى خفض التصعيد وتحقيق الاستقرار في المنطقة، وذلك من خلال سلسلة من الاتصالات مع قادة الدول الفاعلة، حيث تسعى هذه التحركات السعودية إلى وضع حلول سياسية شاملة تضمن سلاماً وأمناً دائمين ومنع توسع رقعة الصراع.
