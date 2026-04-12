ترامب يحتفل بعيد ميلاده في البيت الأبيض

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأحد، تنظيم نزال ضمن بطولة القتال النهائي "يو إف سي" في ساحة البيت الأبيض للاحتفال بعيد ميلاده الـ 80 الذي يوافق 14 يونيو.

وجاء هذا الإعلان عبر منصة "تروث سوشيال" التابعة لترامب المعروف بحبه لهذه الرياضة حيث كانت الخطط الأولية تهدف لإقامة النزال في 4 يوليو تزامنا مع الذكرى الـ 250 لاستقلال الولايات المتحدة.

وحضر ترامب أمس السبت نزالاً في ميامي برفقة أفراد من عائلته ووزير الخارجية ماركو روبيو.

وتعد بطولة "يو إف سي" أكبر دوري محترف للفنون القتالية المختلطة وهي رياضة تجمع بين الملاكمة والكيك بوكسينج والمصارعة داخل قفص حديدي وتتميز بأنها نزالات حقيقية وليست استعراضية.

ومن المقرر أن يتصدر نزال 14 يونيو الذي يصادف أيضاً يوم العلم الأميركي مواجهة بين إيليا توبوريا وجاستن جيثي ببطولة الوزن الخفيف بالإضافة إلى لقاء يجمع بين أليكس بيريرا وسيريل جان على لقب الوزن الثقيل المؤقت.