تأجيل نتائج انتخابات بيرو الرئاسية بعد تمديد التصويت

ابوظبي - سيف اليزيد - سيتعين على الناخبين في بيرو الانتظار حتى اليوم الاثنين على الأقل لمعرفة نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم الأحد، بعد أن تعثرت العملية بسبب مشكلات لوجستية جعلت آلاف الأشخاص في الداخل والخارج غير قادرين على الإدلاء بأصواتهم.

ودفعت هذه المشكلات السلطات الانتخابية إلى السماح لأكثر من 52 ألفا من سكان العاصمة ليما بالتصويت اليوم الاثنين. ويشمل التمديد الذي أعلن عنه بعد بدء فرز الأصوات مساء الأحد البيروفيين المسجلين للتصويت في أورلاندو بولاية فلوريدا وباترسون بولاية نيوجيرسي.

وأفادت السلطات في البداية بأن 63 ألفا و 300 شخص يمكنهم التصويت اليوم الاثنين لكنها عدلت الرقم لاحقا بالخفض.

ويعد التصويت إلزاميا للبيروفيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و70 عاما. ويؤدي عدم القيام بذلك إلى غرامة مالية.

ومن بين 35 مرشحا يتنافسون ليصبحوا الرئيس التاسع لبيرو خلال 10 سنوات فقط، هناك وزير سابق وممثل كوميدي ووريثة سياسية.