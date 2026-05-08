الولايات المتحدة ودول الخليج تضغط في الأمم المتحدة لإدانة إيران

القاهرة - كتب محمد نسيم - دعت الولايات المتحدة ودول الخليج، الخميس، مجلس الأمن الدولي إلى مطالبة إيران بالكف عن "عرقلة" الملاحة في مضيق هرمز، في حين يواجه مشروع قرار بهذا الشأن خطر استخدام حق النقض (الفيتو) ضده.

وقال المندوب الأميركي مايك والتز للصحافيين محاطا بنظرائه من البحرين والسعودية والإمارات وقطر والكويت "نؤمن بالمبادئ الأساسية، كحرية الملاحة لكل دول العالم".

وطرحت الولايات المتحدة والبحرين على الدول الأعضاء في المجلس نصا يدعو إيران إلى وقف "كل الهجمات والتهديدات فورا" ضد السفن، و"أي محاولة لعرقلة" حرية الملاحة في المضيق لا سيما من خلال "زرع ألغام" وفرض "رسوم غير قانونية".

كما يطالب النص طهران بالكشف عن عدد ألغامها في مضيق هرمز ومواقعها وإزالتها، ويسمح للأمم المتحدة بإنشاء "ممر إنساني"، لا سيما لمرور الأسمدة.

وقال والتز "يجب على العالم أن يتخذ موقفا ويرفض زرع الألغام... بشكل عشوائي لمجرد وجود خلاف مع طرف آخر".

المصدر : عرب 48