ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على لبنان إلى 3613 شهيدا

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الأحد، 07 يونيو 2026، ارتفاع الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 آذار/ مارس الماضي إلى 3613 شهيدا و11072 جريحا.

وبحسب معطيات مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، تركزت أعلى حصيلة للضحايا في محافظتي النبطية والجنوب، اللتين سجلتا 6077 و6056 إصابة وشهيدا على التوالي، فيما أظهرت البيانات تضرر 17 مستشفى وإغلاق 3 مستشفيات، إلى جانب تسجيل 166 اعتداء على فرق الإسعاف والطوارئ، ما أسفر عن استشهاد 131 من العاملين في القطاع الصحي وإصابة 386 آخرين، فضلا عن تضرر 169 آلية إسعاف و36 مركزا إسعافيا منذ بدء الحرب.

المصدر : وكالة وفا