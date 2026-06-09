اتصال سعودي قطري يتناول جهود دعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد

القاهرة - كتب محمد نسيم - تلقى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اتصالاً هاتفياً، اليوم الإثنين، من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، بشأن التصعيد الجاري في المنطقة.

جرى خلال الاتصال، "استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة جهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية" وفق بيان عن الخارجية القطرية.

كما تناول الاتصال، تنسيق الجهود لدعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء القطري خلال الاتصال، عن ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما ي فتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد وفق البيان ذاته.

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المصدر : التلفزيون العربي