ترامب يلتقي 3 قادة عرب في فرنسا الثلاثاء ونتنياهو يغيب

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت القناة 12 العبرية، اليوم السبت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد، الثلاثاء، لقاءات منفصلة مع 3 قادة عرب في فرنسا، على هامش قمة مجموعة السبع، فيما لن يحضر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو .

ونقلت القناة عن مسؤول أمريكي رفيع، لم تسمه، قوله إن "نتنياهو لن يحضر" إلى فرنسا، دون توضيح الأسباب.

ولم تحدد القناة أسماء القادة العرب الذين سيلتقيهم ترامب، لكن الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، قال في منشور عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي سيعقد اجتماعات منفصلة مع قادة قطر ومصر والإمارات، على هامش القمة.

ومن المقرر أن تنطلق قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية، الاثنين، وتستمر 3 أيام، وسط توقعات بأن تناقش على هامشها قضايا منطقة الشرق الأوسط، لا سيما الحرب على إيران.

ومجموعة السبع، المعروفة اختصارا بـ"جي7"، تضم: الولايات المتحدة وكندا وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان، وتبحث في قممها السنوية قضايا دولية بارزة، بينها الأمن الدولي والاقتصاد العالمي.

ويأتي غياب نتنياهو، عن اجتماعات ترامب في فرنسا، بينما تقترب واشنطن وطهران من إبرام اتفاق، إذ أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، السبت، أن بلاده تتوقع التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران خلال الساعات الـ24 المقبلة.

ومساء الخميس، أعلن ترامب إنهاء بلاده الحرب على إيران "بعد موافقة طهران على عدم امتلاك أسلحة نووية".

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا، في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وعلى ما قالت إنها مصالح أمريكية في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.

المصدر : وكالات