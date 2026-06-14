ترامب: سيتم توقيع الاتفاق مع إيران الأحد وفتح مضيق هرمز مباشرة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه من المقرر توقيع اتفاق مع إيران الأحد، مشيرا إلى أنّه سيتم فتح مضيق هرمز مباشرة بعد ذلك.

وكتب في منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشال"، أنه "من المقرر توقيع الاتفاق غدا، ومباشرة بعد التوقيع، سيتم فتح مضيق هرمز للجميع".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أشارت في وقت سابق من السبت، إلى أن الاتفاق لن يتم توقيعه الأحد، بحسب ما نقلته عنها وسائل إعلام رسمية.

وأشار ترامب في منشوره إلى أن الولايات المتحدة ستعمل على التخلص من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب.

وقال "في الوقت المناسب، عندما يهدأ الوضع، سندخل ونستخرج الغبار النووي المدفون عميقا تحت جبال الغرانيت الغائرة بفضل قاذفاتنا البي-2 الجميلة وطياريها البارعين، سنخفّفه وندمّره، سواء في إيران أو الولايات المتحدة".

وكان ترامب قد أعلن في كل مراحل التفاوض السابقة، أن اليورانيوم المخصب يجب أن يخرج من إيران، وقال إنه واشنطن ستخرجه وتدمره. إلا أن إيران رفضت باستمرار إخراجه.

كذلك، تضمّن منشور ترامب تحذيرا للجمهورية الإسلامية بضرورة المضي قدما في تنفيذ الاتفاق المحتمل تحت طائلة مواجهة عواقب وخيمة.

وقال "نأمل أن تمضي العملية بسرعة وسهولة وسلاسة. وإذا لم يحدث ذلك، فلدينا البديل الأمثل، ونأمل ألا نضطر لاستخدامه مجددا!".

المصدر : وكالات