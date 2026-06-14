تكنولوجيا: نينتندو تكشف إجراءات صارمة ضد متلاعبين Switch 2 عبر شرط وقت اللعب في اليابان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - اتخذت شركة نينتندو خطوات جديدة صارمة لمكافحة عمليات إعادة بيع جهاز Switch 2 بأسعار مبالغ فيها، بعد تزايد ظاهرة شراء المخزون بالكامل من قبل بعض المتلاعبين في السوق وإعادة بيعه خارج السعر الرسمي.

ومع تفاقم المشكلة، بدأت الشركة في تطبيق سياسة شراء جديدة تهدف إلى الحد من المضاربة على الجهاز، خاصة عبر متجر نينتندو الرسمي في اليابان، الذي كان يُستخدم بكثافة بسبب فرق العملة الذي يجعل الاستيراد أكثر ربحًا للبعض.

وبموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن المستخدمون من شراء نسخة اللغات المتعددة من Switch 2 إلا إذا أظهر حساب نينتندو الخاص بهم ما لا يقل عن 50 ساعة لعب على جهاز Nintendo Switch الأصلي، وذلك بحلول نهاية مايو 2026.

كما أوضحت الشركة أن ساعات اللعب المطلوبة يجب أن تكون من ألعاب مدفوعة أو تم تحميلها بشكل رسمي، ما يعني أن اللعب عبر النسخ التجريبية أو الألعاب المجانية لن يُحتسب ضمن هذا الشرط.

وبالإضافة إلى ذلك، فرضت نينتندو حدًا صارمًا لا يسمح بشراء أكثر من جهاز واحد لكل حساب، في خطوة تهدف إلى تقليل عمليات الشراء الجماعي وإعادة البيع.

وأكدت الشركة أيضًا أنها تراقب عمليات الشراء بشكل مستمر، حيث قامت بالفعل بإلغاء طلبات مشبوهة يُعتقد أنها مرتبطة بأنشطة المضاربة أو إعادة البيع غير الرسمية.

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