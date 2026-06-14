تكنولوجيا: شركة آبل تضيف أداة رسم جديدة كليا إلى تطبيق الرسائل في نظام iOS 27 المنتظر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تجلب التحديثات البرمجية القادمة من آبل والتي تحمل اسم iOS 27 ونظام macOS 27 وتعرف برمز Golden Gate توسعا كبيرا في أدوات الرسم لتشمل عددا أكبر من التطبيقات المدمجة والأساسية عبر أجهزة هواتف آيفون وأجهزة الحاسب ماك وفي تطبيق الرسائل على نظام تشغيل iOS 27 يظهر خيار جديد تماما يحمل اسم Drawing داخل درج التطبيقات المحدث والذي يمكن للمستخدمين الوصول إليه بكل سهولة عن طريق النقر فوق علامة الزائد المتواجدة في الزاوية السفلية اليسرى من واجهة المحادثة

وفي الإصدارات السابقة والقديمة من نظام تشغيل iOS كان تطبيق الرسائل يحتوي في وقت مضى على أداة رسم بسيطة وبدائية للغاية وكان من الممكن الوصول إليها قديما من خلال الضغط على زر مخصص يظهر على لوحة المفاتيح عند تدوير الهاتف واستخدامه بالوضع الأفقي ولكن الآن قامت آبل بإتاحة المجموعة الكاملة والمتطورة من أدوات التحديد والرسومات الاحترافية المعروفة باسم Markup مباشرة داخل التطبيق لتوفير تجربة مستخدم متكاملة وسلسة

وعلى الجانب الآخر المخصص لأجهزة الحاسب ماك يضيف نظام التشغيل الجديد macOS 27 أدوات الرسم والتحديد Markup إلى تطبيقي الملاحظات Notes وتطبيق الرسم الحر Freeform لتعزيز الإنتاجية وتتوفر تحديثات البرمجيات الجديدة iOS 27 ونظام macOS 27 حاليا في نسختها التجريبية الخاصة بالمطورين والتي تعرف باسم developer beta ومن المتوقع والمنتظر أن يتم إطلاق هذه التحديثات والأنظمة البرمجية رسميا لعامة الجمهور والمستخدمين حول العالم خلال شهر سبتمبر القادم لتوفير كفاءة تامة تلبي كافة المتطلبات وتخدم المنظومة المحدثة للأجهزة وبأعلى جودة ممكنة للمستعرضين