تكنولوجيا: AirPods Pro 3 تصبح أكثر قوة مع iOS 27 وتصل إلى أدنى سعر في تاريخها

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انخفض سعر سماعات AirPods Pro 3 إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، وذلك قبل أسابيع من انطلاق فعالية Prime Day الصيفية من أمازون، ما يجعلها واحدة من أبرز الصفقات المتاحة حاليًا لمحبي منتجات أبل.

وأصبحت السماعات متوفرة بسعر 179 دولارًا بدلًا من 249 دولارًا، أي بخصم يقترب من 30% من سعرها الرسمي، وهو أقل سعر تم تسجيله لها حتى الآن.

كما شملت التخفيضات طرازات أخرى من سماعات أبل، حيث انخفض سعر AirPods 4 إلى 99 دولارًا، بينما وصل AirPods Max 2 إلى 499 دولارًا، وهو أيضًا أدنى سعر له منذ الإطلاق.

ويكتسب هذا العرض أهمية إضافية بعد إعلان أبل عن مجموعة من الميزات الجديدة لسماعات AirPods ضمن تحديث iOS 27، والتي من المتوقع أن تعزز تجربة الاستخدام بشكل ملحوظ.

ومن أبرز الإضافات القادمة ميزة معادل الصوت المخصص (Custom EQ)، التي تتيح للمستخدمين التحكم الكامل في مستويات الترددات المختلفة وتخصيص الصوت وفق تفضيلاتهم الشخصية.

كذلك ستدعم AirPods Pro 3 تكاملًا أوسع مع أجهزة اللياقة المتوافقة عبر GymKit، ما يسمح بمزامنة بيانات معدل نبضات القلب من خلال آيفون مباشرة دون الحاجة إلى استخدام ساعة أبل.

ومع هذه التحسينات الجديدة إلى جانب التخفيض الكبير في السعر، تبدو AirPods Pro 3 أكثر جاذبية للمستخدمين الراغبين في الترقية أو شراء سماعات أبل الرائدة لأول مرة.

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