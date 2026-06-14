تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن تطوير شركة أنبرنيك لأجهزة ألعاب محمولة جديدة مستوحاة من طرازات نينتندو الملغاة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تقارير غير مؤكدة عن قيام شركة أنبرنيك بتطوير جهازين محمولين جديدين يمثلان رؤية عصرية لطرازات نينتندو الشهيرة Nintendo 2DS و Nintendo 3DS وسيتضمن كلا الجهازين شاشات مخصصة أكبر حجما من تلك المتواجدة في موديلات نينتندو التي تم إيقاف إنتاجها وكانت أنبرنيك قد أعلنت عن مجموعة من الأجهزة المحمولة هذا العام مثل جهازي RG Vita و RG Vita Pro المستوحيين من جهاز بلايستيشن فيتا ومؤخرا جهاز RG Rotate الذي يأتي مع شاشة قابلة للتدوير ولكن يبدو أن هذا ليس كل ما تخطط له الشركة هذا العام حيث ظهرت تقارير تفيد بوجود جهازين جديدين قيد التطوير حاليا

ويشير التقرير إلى أن الجهاز المحمول الأول سيطلق عليه اسم Anbernic RG 2DS وعلى غرار جهاز RG DS المعروض حاليا بسعر 129.98 دولار والذي تم إطلاقه في عام 2025 فإنه يعتمد على تصميم حاسوب نينتندو المحمول وتحديدا طراز Nintendo 2DS وكان هذا الجهاز ثنائي الشاشة الذي صدر لأول مرة في عام 2013 جزءا من عائلة Nintendo 3DS ولكنه يختلف عن إصدارات 2DS XL و 3DS و 3DS XL في أنه لا يحتوي على مفصلة للإغلاق وظهرت هذه المعلومات الخاصة بجهاز أنبرنيك الجديد على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية QQ ووفقا للمصدر سيمتلك الجهاز شاشة مخصصة بدقة عرض تبلغ 1600×900 بكسل وشاشة أخرى بدقة 400×240 بكسل وللمقارنة فإن جهاز نينتندو الأصلي كان قد انطلق مع شاشة علوية بمقاس 3.53 inch وبدقة 400×240 وشاشة سفلية بمقاس 3.2 inch وبدقة 320×240

ويفيد التقرير بأن جهاز Anbernic RG 2DS سيمتلك تصميما مشابها لجهاز Nintendo 2DS ومع ذلك وبالإضافة إلى الشاشات ذات الدقة العالية يمكننا توقع ميزات حديثة مثل منفذ من نوع USB-C ومعالج أكثر قوة ومكيرات صوت أفضل وسعة بطارية أكبر بكثير مع توفير نظام تشغيل أندرويد أو لينكس مثبت مسبقا أما الجهاز المحمول الآخر فتشير التقارير إلى أنه سينطلق تحت اسم Anbernic RG 3DS وتم نشر تفاصيله أيضا على منصة QQ الصينية وسيعتمد جهاز RG 3DS على تصميم نينتندو ثلاثي الأبعاد Nintendo 3DS مما يعني أنه سيكون جهازا ثنائي الشاشة وبتصميم صدفي قابل للطي

وتشير الشائعات إلى أن جهاز Anbernic RG 3DS سيحتوي على شاشة رئيسية مخصصة بأبعاد عرض 5 إلى 3 وبدقة تبلغ 1600×900 بكسل في حين ستأتي الشاشة الثانوية بدقة 400×240 بكسل ومع ذلك لن يدعم الجهاز ميزة العرض ثلاثي الأبعاد بدون نظارات التي كانت تميز جهاز نينتندو الأصلي كما أنه من غير المعروف حتى الآن ما إذا كان سيحتوي على كاميرات مثل طراز Nintendo 3DS القديم ورغم ذلك يمكننا توقع أن يضم الجهاز ميزات حديثة ومطورة في الجوانب الرئيسية مثل المعالج وسعة الذاكرة العشوائية ومساحة التخزين وعمر البطارية ولا توجد معلومات حتى الآن بشأن موعد الإطلاق الرسمي لهذين الجهازين ولكن من المرجح ظهور مزيد من التسريبات قبل الإعلان الرسمي من الشركة لتوفير كفاءة تامة تلبي تطلعات مجتمع اللاعبين وتخدم المنظومة المحدثة للأجهزة الذكية وبأعلى جودة للمستعرضين