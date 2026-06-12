ترامب يُلغي ضربة كانت مقررة الليلة ضد إيران ويكشف عن تقدم في المحادثات

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلغاء ضربات عسكرية وقصف كانا مقررين ضد إيران مساء اليوم الخميس، 11 يونيو 2026، مشيراً إلى أن القرار جاء على خلفية تقدم المحادثات مع طهران ووصولها إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية.

وقال ترامب، في تصريحات له، إن قرار إلغاء القصف استند إلى موافقة القيادة الإيرانية على مخرجات المحادثات الجارية، مؤكداً أن الاتصالات حققت تقدماً مهماً على طريق التوصل إلى اتفاق.

وأضاف أن "النقاط النهائية" للاتفاق المقترح حظيت بموافقة الولايات المتحدة وإسرائيل وعدد من الدول الإقليمية، بينها السعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر، إلى جانب دول أخرى.

اقرأ أيضا/ تغطية مباشرة ولحظة بلحظة لبطولة كأس العالم 2026

وأكد ترامب أن الحصار البحري سيبقى سارياً ونافذاً إلى حين استكمال الاتفاق بشكل نهائي، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان قريباً عن موعد ومكان توقيع الاتفاق.

وكان ترامب قد قال في تصريحات سابقة اليوم، إن الولايات المتحدة ستهاجم إيران "بقوة شديدة جدا" الليلة، مدعيا أن معظم القدرات الدفاعية والهجومية الإيرانية باتت خارج الخدمة، ومعلنا أن واشنطن تعتزم في مرحلة لاحقة السيطرة على جزيرة خرج، أكبر مرافئ تصدير النفط الإيراني، إلى جانب مواقع أخرى للبنية التحتية النفطية، بما يفضي إلى "السيطرة الكاملة على أسواق النفط والغاز الإيرانية"، على حد تعبيره.

المصدر : وكالات