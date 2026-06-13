رئيس وزراء الهند يشارك في قمة مجموعة السبع بفرنسا

ابوظبي - سيف اليزيد - غادر رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، اليوم السبت، في زيارة تستمر أسبوعا تشمل فرنسا وسلوفاكيا، يشارك خلالها في قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، ويجري مباحثات مع قادة العالم حول مجموعة من القضايا الثنائية والعالمية.

وفي بيان ألقاه مودي قبل مغادرته، قال مودي إن فرنسا تحتل مكانة خاصة في الرؤية الاستراتيجية للهند، بينما تمثل زيارته لسلوفاكيا، خطوة تاريخية، تستند إلى الزخم المتنامي في العلاقات الثنائية، بحسب وكالة أنباء برس تراست أوف إنديا الهندية.

وقال مودي "في وقت سابق العام الجاري، زار الرئيس ماكرون الهند وقام بترقية علاقتنا إلى شراكة استراتيجية عالمية خاصة".

وأضاف مودي "عندما التقي الرئيس ماركون في نيس، سوف نراجع التقدم الذي أحرز منذ فبراير، ونحدد الخطوات المقبلة في تعاوننا".

وتابع مودي بالقول إنه يتطلع إلى إجراء مناقشات مع الرئيس السلوفاكي بيتر بيليجريني ورئيس الوزراء روبرت فيكو في براتيسلافا.

وقال رئيس الوزراء إن مشاركة الهند في قمة مجموعة السبع في إيفيان بفرنسا تعكس ثقة الشركاء في بلاده ومكانتها العالمية المتنامية.