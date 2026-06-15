قتلى بغارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (وكالات)

شنّت إسرائيل، أمس، غارات على ضاحية بيروت الجنوبية للمرة الثانية خلال أسبوع، ما أدّى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، تزامناً مع غارات على جنوب لبنان، وإنذار نحو 30 قرية بوجوب الإخلاء.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الهجوم الذي استهدف بيروت، صباح أمس، ما كان ينبغي أن يحدث، خاصة وأننا قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران.

وأضاف ترامب، في منشور عبر منصة «تروث سوشيال»، أن الأطراف أصبحت قريبة جداً من اتفاق من شأنه أن يجلب السلام إلى المنطقة، بما في ذلك لبنان، داعياً جميع الأطراف إلى التهدئة.

وشدد على أنه لا ينبغي أن تكون هناك أي هجمات إسرائيلية أخرى في أي مكان داخل لبنان، كما دعا في الوقت نفسه إلى وقف أي هجمات ضد إسرائيل من جانب أي طرف آخر، بما في ذلك «حزب الله».

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، في بيان مشترك مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، أنه، وبناء على توجيهاتهما، «شنّ الجيش الإسرائيلي ضربات في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت ضد أهداف تابعة لـ (حزب الله)، وذلك رداً على إطلاق الحزب النار باتجاه الأراضي الإسرائيلية».

وأعلن الجيش الإسرائيلي من جهته أنه هاجم «مقرّ قيادة تابعاً لـ(حزب الله) في بيروت».

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان من جهتها بأن غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في منطقة الغبيري في ضاحية بيروت الجنوبية.

وقال الدفاع المدني اللبناني إنه تمّ سحب جثامين ثلاثة قتلى من تحت الأنقاض، وجرى نقل ستة مصابين إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج من موقع الغارة.

وقال الجيش الإسرائيلي: «إن ثلاث طائرات مسيَّرة يُشتبه في أن (حزب الله) أطلقها في عمليات منفصلة، أمس، دخلت الأجواء الإسرائيلية وتحطمت اثنتان منها في شمال إسرائيل من دون وقوع إصابات».

في الأثناء، أفادت الوكالة الوطنية، أمس، أيضاً عن غارات اسرائيلية واسعة النطاق على أكثر من عشرين قرية في جنوب لبنان جاءت قبل وبعد إصدار الجيش الإسرائيلي إنذاراً لنحو 30 قرية في جنوب لبنان بوجوب إخلائها.

في السياق، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 17 مستشفى في لبنان تعرضت لأضرار جراء التصعيد الإسرائيلي الأخير، بما في ذلك المستشفيات الثلاثة في مدينة صور.

وذكرت المنظمة أن 135 من العاملين في مجال الرعاية الصحية والمسعفين قُتلوا، فيما أُصيب نحو 400 آخرين، داعية إلى ضمان حماية المستشفيات والعاملين في القطاع الطبي في جميع الأوقات وفقاً للقانون الدولي.

إغاثة

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الشركاء في المجال الإنساني يواصلون دعم الأسر المتضررة في أنحاء لبنان، مشيراً إلى أن أكثر من 182 ألف شخص تلقوا مواد إغاثة أساسية منذ بدء التصعيد.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على لبنان إلى 3756 قتيلاً.