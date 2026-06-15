ووفقا لوسائل إعلام يمنية، تزامنت هذه الإجراءات مع تداول وثيقة صادرة عن المؤسسة العامة للاتصالات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تضمنت توجيهات تقضي بإزالة مكونات شبكة الاتصالات الأرضية في المديرية، الأمر الذي عزز المخاوف من وجود توجه أوسع يستهدف تفكيك البنية التقليدية للاتصالات في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا.
وتأتي هذه الخطوة بعد تنفيذ إجراءات مماثلة خلال الأشهر الماضية في محافظتي المحويت وعمران، حيث قامت المليشيا بسحب كابلات الاتصالات وإزالة الكبائن والتجهيزات التابعة للشبكة الأرضية، ما أثار حينها موجة انتقادات وتحذيرات من انعكاسات ذلك على الخدمات العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثي يفكك الاتصالات الأرضية في البيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.