الحوثي يفكك الاتصالات الأرضية في البيضاء

شرعت مليشيا الحوثي في تفكيك شبكة الاتصالات والإنترنت الأرضي بمديرية الشرية التابعة لمحافظة البيضاء، في خطوة جديدة تثير مخاوف السكان من تعميق العزلة المفروضة على المناطق الخاضعة لسيطرتها وتعزيز قبضتها على قطاع الاتصالات الحيوي.

ووفقا لوسائل إعلام يمنية، تزامنت هذه الإجراءات مع تداول وثيقة صادرة عن المؤسسة العامة للاتصالات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تضمنت توجيهات تقضي بإزالة مكونات شبكة الاتصالات الأرضية في المديرية، الأمر الذي عزز المخاوف من وجود توجه أوسع يستهدف تفكيك البنية التقليدية للاتصالات في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا.

وتأتي هذه الخطوة بعد تنفيذ إجراءات مماثلة خلال الأشهر الماضية في محافظتي المحويت وعمران، حيث قامت المليشيا بسحب كابلات الاتصالات وإزالة الكبائن والتجهيزات التابعة للشبكة الأرضية، ما أثار حينها موجة انتقادات وتحذيرات من انعكاسات ذلك على الخدمات العامة.