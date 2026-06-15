غموض بشأن توقيت توقيع الاتفاق بين أمريكا وإيران

قال مسؤول إيراني رفيع المستوى، الأحد، إن طهران وافقت بموجب مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة على أنها لن تنتج أو تمتلك أسلحة نووية، وذلك، وسط غموض بشأن موعد توقيع الاتفاق المحتمل، بعدما قالت إيران إن المذكرة لا تزال قيد المراجعة، وإنها لم تتخذ قرارًا نهائيًا بعد.

وأضاف المسؤول الكبير، أن واشنطن وافقت بموجب مسودة مذكرة التفاهم على تخفيف طهران لمخزون اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران، وستتم مناقشة الآلية خلال 60 يومًا القادمة.

وأشار إلى أنه بموجب مسودة المذكرة، ستقوم الولايات المتحدة برفع (أو تعليق) عقوبات النفط على إيران لفترة محددة، مما يسمح لإيران ببيع النفط وتلقي العائدات.

ولفت إلى أنه بموجب مسودة مذكرة، ستوافق الولايات المتحدة على الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، بما في ذلك عبر تحويلات نقدية مباشرة، وخطوط ائتمان مالية.

ولفت إلى أن بموجب مسودة المذكرة مع واشنطن، فإن إيران توافق على الإبقاء على الوضع النووي القائم حتى التوصل إلى اتفاق نهائي، بما في ذلك عدم تخصيب اليورانيوم أو توسيع المنشآت النووية.

وذكر المسؤول الرفيع، أنه بموجب مسودة المذكرة، توافق أمريكا على عدم فرض عقوبات جديدة على إيران حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، السبت، إن اتفاقا مبدئيا لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط من المقرر توقيعه الأحد، إلا أن وزارة الخارجية الإيرانية شككت في إمكانية إتمام التوقيع في التوقيت المعلن، داعية إلى الحذر في التعاطي مع التقارير المتداولة بشأن الموعد النهائي، مشيرة إلى أن المشاورات لا تزال مستمرة.

القرار النهائي لم يتخذ بعد

وكانت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية قد نقلت، في وقت سابق الأحد، عن مصدر مطلع قريب من فريق التفاوض الإيراني، قوله إن القرار النهائي لطهران بشأن مذكرة التفاهم مع واشنطن، لا يزال قيد الدراسة.

وأضاف أن «إيران لم تعلن بعد قرارها النهائي بشأن مذكرة التفاهم المقترحة. لا تزال دراسة الأبعاد السياسية والقانونية والفنية للمقترحات المطروحة مستمرة».

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إن «دراسة مختلف أبعاد المقترحات لا تزال مستمرة على المستويين الفني وصنع القرار، وأن الجهات المعنية تقوم بتقييم دقيق للجوانب السياسية والقانونية والفنية للموضوع».

تباين في ملامح الاتفاق

ويغيب اليقين بشأن بنود مذكرة التفاهم الجاري العمل عليها، إلا أن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين كشفوا أبرز ملامح الاتفاق المرتقب الذي يناقش عدة قضايا من بينها الملف النووي الإيراني، ومضيق هرمز، والأصول الإيرانية المجمدة.

ورغم المؤشرات الإيجابية، لا تزال هناك فجوة واضحة بين الروايتين الأمريكية والإيرانية بشأن مضمون الاتفاق.

وبحسب نسخ من مسودة مذكرة التفاهم اطلعت عليها «رويترز» من مصادر غربية وإيرانية وباكستانية، تتضمن الصيغة المطروحة رفع العقوبات عن صادرات النفط الإيرانية والإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة، مقابل إعادة فتح مضيق هرمز ووقف الأعمال القتالية على مختلف الجبهات، بما في ذلك لبنان.

في سياق آخر، أفادت وكالة أنباء «إيسنا» الإيرانية الرسمية بوصول وفد قطري إلى طهران «في إطار الجهود الرامية إلى دفع المفاوضات بين طهران وواشنطن قدما، واستكمال المباحثات التي جرت الأسبوع الماضي».

وكان وفد قطري قد غادر طهران قبل أيام بعد محادثات مطولة استمرت عدة ساعات.

وتوقع ⁠قادة الولايات ​المتحدة ​وباكستان توقيع اتفاق ‌إطاري الأحد، لإنهاء ​الحرب التي ⁠اندلعت قبل ​أكثر ⁠من ‌ثلاثة أشهر.

5 محاور للاتفاق بين أمريكا وإيران

1. وقف الأعمال القتالية والضمانات الأمنية

2. الإفراج عن الأصول والأموال المجمدة

3. رفع القيود البحرية والتجارية

4. الملف النووي في مرحلة لاحقة

5. رفع العقوبات وإعادة الإعمار.