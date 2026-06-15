هجوم إسرائيلي على لبنان يربك حسابات أمريكا وإيران

وأضاف في منشور على منصة «إكس»، أن «منح الضوء الأخضر لإسرائيل، لا يمكنكم من انتزاع أي تنازلات. لعبة الشرطي السيئ والشرطي الجيد، أصبحت أسلوبا عفا عليه الزمن».
وتابع: «إذا كنتم تفتقرون إلى الإرادة والقدرة على الوفاء بالتزاماتكم، فلا يمكن الحديث عن مواصلة هذا المسار».
من جانبه، قال مراسل موقع «أكسيوس» باراك رافيد في منشور عبر منصة «إكس»، الأحد، إن الجيش الإسرائيلي أبلغ القيادة المركزية الأمريكية قبل وقت قصير من تنفيذ الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، الأحد، بارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة الغبيري بالضاحية الجنوبية لبيروت، إلى 3 ضحايا و15 مصابا.
وأشارت الوكالة إلى استمرار عمليات البحث والإنقاذ في المكان الذي استهدفته الغارة، مشيرة إلى أنها تسببت بدمار كبير في المباني المجاورة والمحال التجارية.
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه يستعد لاحتمال إطلاق نار باتجاه إسرائيل خلال الساعات المقبلة، وذلك في أعقاب الغارة التي شنها على بيروت. وأضاف الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن «الجيش مستعد لسيناريوهات دفاعية وهجومية».
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