النص الكامل لمذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية: وقف الحرب على جميع الجبهات

القاهرة - كتب محمد نسيم - نصّت مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، على وضع إطار لوقف دائم للحرب واحترام سيادة لبنان، ومنح الطرفين مهلة 60 يوما قابلة للتمديد للتوصل إلى اتفاق نهائي يشمل الملف النووي والعقوبات ومضيق هرمز. كما تنص على رفع الحصار عن إيران وتمويل خطة لإعادة إعمارها بقيمة 300 مليار دولار.

وفيما يلي النص الكامل لمذكرة التفاهم والتي جرى تداولها بوصفها الوثيقة التي تشكل أساس المفاوضات التي سنتطلق بين الطرفين تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي، بعد أن كشف عنها مسؤولون في البيت الأبيض.

مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية

اتفقت الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويشار إليهما فيما يلي بـ"الطرفين"، بحسن نية على ما يلي:

البند 1 – وقف الأعمال العدائية

يعلن الطرفان وحلفاؤهما في الحرب الحالية، بموجب توقيع مذكرة التفاهم هذه، الإنهاء الفوري والدائم لجميع العمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان. ويتعهد الطرفان بعدم الشروع في أي حرب أو عملية عسكرية ضد بعضهما البعض، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو اللجوء إليها ضد الطرف الآخر، واحترام وحدة أراضي لبنان وسيادته. ويؤكد الاتفاق النهائي الإنهاء الدائم للحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، ويُدرج الأحكام الأخرى الواردة في هذا البند.

البند 2 – السيادة وعدم التدخل

يتعهد الطرفان باحترام سيادة كل منهما ووحدة أراضيه، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر.

البند 3 – الجدول الزمني للاتفاق النهائي

يلتزم الطرفان بالتفاوض والتوصل إلى الاتفاق النهائي خلال مدة أقصاها 60 يوما، قابلة للتمديد فقط بموافقة متبادلة.

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البند 4 – الحصار البحري وتموضع القوات

تبدأ الولايات المتحدة، فور توقيع مذكرة التفاهم هذه، بإزالة الحصار البحري وأي عوائق أو إجراءات تقييدية أو معرقلة فرضتها على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتستكمل رفع الحصار البحري بالكامل خلال 30 يوما. وخلال هذه الفترة، تُستعاد حركة السفن تدريجيا إلى مستويات ما قبل الحرب.

كما تتعهد الولايات المتحدة بسحب قواتها من المناطق القريبة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال 30 يوما من إبرام الاتفاق النهائي.

البند 5 – مضيق هرمز والأمن البحري

تتخذ الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فور توقيع مذكرة التفاهم هذه، وبأقصى ما تستطيع من جهود، الترتيبات اللازمة لضمان المرور الآمن والحُر للسفن التجارية عبر مضيق هرمز من دون أي رسوم لمدة 60 يوما، في الاتجاهين (من الخليج إلى بحر عُمان وبالعكس).

وتُستأنف حركة السفن التجارية فورا. كما تستكمل إيران خلال 30 يوما الإجراءات الفنية والعسكرية اللازمة، بما في ذلك إزالة الألغام.

وستدخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في حوار مع سلطنة عُمان والدول المطلة على الخليج من أجل تحديد آليات الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية في مضيق هرمز، بما يتوافق مع القانون الدولي المعمول به والحقوق السيادية للدول الساحلية.

البند 6 – إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية

تتعهد الولايات المتحدة، بالتنسيق مع شركائها الإقليميين، بإعداد خطة نهائية ومتفق عليها لإعادة إعمار الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتنميتها اقتصاديا، بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار أميركي.

وتُستكمل آلية تنفيذ هذه الخطة، بوصفها جزءا من الاتفاق النهائي، خلال 60 يوما. كما تمنح الولايات المتحدة جميع التراخيص والإعفاءات والموافقات اللازمة لإجراء المعاملات المالية ذات الصلة.

البند 7 – إنهاء العقوبات

تتعهد الولايات المتحدة بإنهاء جميع العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي، وقرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجميع العقوبات الأميركية الأحادية، الأولية والثانوية، وفقا لجدول زمني متفق عليه يُدرج ضمن الاتفاق النهائي.

ويقر الطرفان بالأهمية الجوهرية لمسألة العقوبات ويعربان عن نيتهما معالجتها بصورة فورية في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق متبادل بشأنها.

البند 8 – القضايا النووية

تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجددا أنها لن تسعى إلى امتلاك أو تطوير أسلحة نووية.

ويتفق الطرفان على معالجة مصير المواد الإيرانية المخصبة المخزنة من خلال آلية يتفق عليها الطرفان، على أن تكون الآلية الأساسية هي خفض نسبة التخصيب داخل إيران وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يتوافق مع الجدول الزمني لإنهاء العقوبات الوارد في البند السابع.

كما يناقش الطرفان أنشطة التخصيب الإيرانية وسائر القضايا المرتبطة بالبرنامج النووي ضمن إطار متفق عليه يدرج في الاتفاق النهائي، الذي يؤكد أحكام هذا البند.

ويقر الطرفان بالأهمية الجوهرية لهذه القضايا النووية ويعتزمان معالجتها فورا خلال المفاوضات.

البند 9 – الحفاظ على الوضع القائم إلى حين الاتفاق النهائي

يتفق الطرفان، إلى حين التوصل إلى الاتفاق النهائي، على الحفاظ على الوضع القائم؛ إذ تحافظ الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الوضع الحالي لبرنامجها النووي، فيما تمتنع الولايات المتحدة عن فرض أي عقوبات جديدة أو نشر قوات إضافية في المنطقة.

البند 10 – إعفاءات تصدير النفط

فور توقيع مذكرة التفاهم هذه وحتى إنهاء العقوبات، تصدر وزارة الخزانة الأميركية إعفاءات تسمح بتصدير النفط الخام الإيراني والمنتجات النفطية ومشتقاتها وجميع الخدمات المرتبطة بذلك، بما في ذلك الخدمات المصرفية والتأمين والنقل.

البند 11 – الوصول إلى الأموال والأصول المجمدة

تتيح الولايات المتحدة بصورة كاملة جميع الأموال والأصول الإيرانية المجمدة أو المقيدة.

وعند بدء تنفيذ مذكرة التفاهم هذه، يتفق الطرفان على الإجراءات المتعلقة بالإفراج عن هذه الأموال واستخدامها خلال فترة المفاوضات.

ويجوز استخدام هذه الأموال لإجراء مدفوعات لأي مستفيد نهائي يحدده البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما تصدر الولايات المتحدة جميع التراخيص والتفويضات اللازمة لتحقيق ذلك.

البند 12 – آلية الرقابة

يتفق الطرفان على إنشاء آلية تنفيذية لمراقبة تطبيق مذكرة التفاهم هذه وضمان الالتزام بالاتفاق النهائي مستقبلا.

البند 13 – تسلسل المفاوضات

بعد توقيع مذكرة التفاهم هذه، ومع بدء تنفيذ البنود 1 و4 و5 و10 و11 واستمرار تنفيذها، يبدأ الطرفان التفاوض بشأن العناصر المتبقية من الاتفاق النهائي.

البند 14 – مصادقة مجلس الأمن

يُعتمد الاتفاق النهائي بموجب قرار ملزم يصدر عن مجلس الأمن الدولي.

تشكل هذه الوثيقة النص الكامل والمنقح والمصحح لغويا والمهني الصياغة لمذكرة التفاهم كما تمت قراءتها من قبل نائب الرئيس جي دي فانس، مع الحفاظ على جميع المعاني والالتزامات الواردة فيها دون تعديل.

ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الاتصالات بين واشنطن وطهران والوسطاء بشأن آلية التوقيع على مذكرة التفاهم. وبحسب ما أفاد موقع "أكسيوس"، فإن الأطراف تبحث إمكانية تقديم موعد توقيع المذكرة إلكترونيا إلى اليوم الأربعاء، بهدف تسريع الجدول الزمني لإعادة فتح مضيق هرمز قبل يوم الجمعة.

وأضاف التقرير أن اجتماع الوفدين الأميركي والإيراني المقرر في سويسرا لا يزال قائما في موعده، حتى في حال التوصل إلى توقيع مبكر للمذكرة، في ظل استمرار الجهود الرامية إلى الانتقال من التفاهم الأولي إلى اتفاق نهائي بين الجانبين.

المصدر : عرب 48