تقديرات أولية: أضرار المباني جنوبي لبنان تتجاوز 1.38 مليار دولار

القاهرة - كتب محمد نسيم - قدّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، اليوم الإثنين، قيمة الأضرار المباشرة التي لحقت بالمباني في الجنوب اللبناني في إطار العمليات العسكرية الإسرائيلية، بنحو 1.38 مليار دولار، في حصيلة تعكس حجم الدمار الذي خلّفته العمليات العسكرية في المنطقة الحدودية.

وأفاد الجانبان، في بيان مشترك، بأن نتائج "التقييم السريع للأضرار" خلال الفترة الممتدة بين تشرين الأول/ أكتوبر 2025 ونيسان/ أبريل 2026 أظهرت أن "إجمالي الأضرار المباشرة في المباني في جنوب لبنان يُقدَّر بنحو 1.38 مليار دولار أميركي".

وبحسب التقييم، دُمّر 11,095 مبنى بشكل كامل، ما ألحق أضرارا بـ17,891 وحدة سكنية، فيما تضرر 2,242 مبنى بصورة جزئية تضم 5,219 وحدة سكنية، إلى جانب 9,311 مبنى تعرضت لأضرار طفيفة أثرت على 18,282 وحدة سكنية.

وأوضح البيان، أن التقييم لا يشمل الأقبية والمنشآت تحت الأرض، كما لا يتناول الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الطرق والجسور وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات، ما يعني أن الكلفة الفعلية للأضرار تتجاوز الأرقام المعلنة.

واستندت عملية التقييم إلى مقارنة صور أقمار اصطناعية عالية الدقة التُقطت في 29 نيسان/ أبريل 2026 مع صور مرجعية تعود إلى 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، بهدف رصد حجم الدمار الذي لحق بالمباني والمنشآت في جنوب لبنان.

وتأتي هذه التقديرات في وقت بدأ فيه بعض السكان العودة إلى مناطقهم في جنوب لبنان لتفقد منازلهم ومصالحهم التجارية بعد الهدوء النسبي الذي ساد خلال اليومين الماضيين، فيما دعا الجيش اللبناني السكان إلى تأجيل العودة إلى القرى والبلدات الحدودية.

المصدر : وكالات