ألمانيا: رقم قياسي لأعلى درجة حرارة لليوم الثاني تواليا

ابوظبي - سيف اليزيد - سجلت ألمانيا رقماً قياسياً جديداً لدرجات الحرارة لليوم الثاني على التوالي، حيث بلغت ذروة الحرارة 41,5 درجة مئوية في بلدة "موكيرن-درفيتس"، وفقاً لما أفادت به هيئة الأرصاد الجوية الألمانية.

وأوضحت الهيئة أن الرقم القياسي الجديد سُجل عند الساعة 16.20 في البلدة الواقعة بولاية سكسونيا-أنهالت شرقي ألمانيا.

وكانت الهيئة سجلت، أمس الجمعة، في منطقة بورباخ بمدينة زاربروكن (عاصمة ولاية زارلاند)، درجة حرارة بلغت 41,3 درجة مئوية، وهي أعلى درجة حرارة سجلت في ألمانيا حتى ذلك الحين. لكن هذا الرقم القياسي حُطم مجدداً اليوم في محطة الرصد الجوية نفسها، إذ أظهر مقياس الحرارة 41,4 درجة مئوية عند الساعة الثالثة بعد الظهر في شمال غربي عاصمة ولاية زارلاند.

وقال أوفي باومغارتن الخبير في الهيئة، أمس الجمعة "من المحتمل جدا أن تُسجل هذه الدرجة من الحرارة مجددا (السبت)، أو حتى أن تتجاوزها قليلا".