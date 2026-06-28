فرنسا مستعدة للمساهمة في تنفيذ اتفاق لبنان وإسرائيل

ابوظبي - سيف اليزيد - أعربت فرنسا، اليوم السبت، عن استعدادها للمساهمة في تنفيذ الاتفاق الإطار الموقّع بين لبنان وإسرائيل، أمس الجمعة بوساطة أميركية، داعية إلى أن يمهد "لاستعادة كامل السيادة اللبنانية".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان "انطلاقا من التزامها بأمن كل من إسرائيل ولبنان، وانخراطها في الحفاظ على السلام في جنوب لبنان، فإن فرنسا على أتم الاستعداد للمساهمة في تنفيذ هذا الاتفاق الإطار وتحقيق جميع أهدافه".

وأضافت الخارجية الفرنسية "يجب أن يمهد هذا الاتفاق لاستعادة كامل السيادة اللبنانية داخل حدود البلاد"، داعية كذلك إلى "تكريس احتكار الدولة اللبنانية للسلاح في شكل كامل، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية".

وأبرم لبنان وإسرائيل، برعاية الولايات المتحدة أمس الجمعة، اتفاق إطار يمهّد الطريق أمام التوصل إلى وقف التصعيد العسكري بعد خمس جولات تفاوضية بين البلدين.