انفجار وإطلاق نار كثيف في كراتشي

ابوظبي - سيف اليزيد - أفادت تقارير إعلامية بسماع إطلاق نار كثيف في مدينة كراتشي الباكستانية، مساء اليوم السبت، وذلك عقب تقارير عن وقوع انفجار.

وأكد سيد مراد علي شاه رئيس وزراء إقليم السند أنه "أخذ علما بوقوع انفجار وإطلاق نار"، داعيا إلى تقديم تقرير مفصل عن الحادث.

وأضاف في بيان "على الشرطة التوجه فورا إلى الموقع، وتحديد طبيعة الحادث، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة".

وباشرت قوات الأمن الباكستانية تطويق الشوارع المحيطة بمنطقة "موساميات تشاورانجي" في كراتشي، عاصمة إقليم السند، فيما أمكن سماع أصوات إطلاق النار.

وأفادت مؤسسة "إدهي"، التي تقدم خدمات الطوارئ في باكستان، بأن شخصين على الأقل أُصيبا ونُقلا إلى المستشفى.

كما شاهد صحافيون عناصر من قوات الأمن يحرسون الطرق المغلقة قرب مكان الحادث.