حزب الله: اتفاق الإطار منعدم الوجود وربط الانسحاب بنزع السلاح خط أحمر

القاهرة - كتب محمد نسيم - وصف الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، اليوم السبت، اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية بأنه "مذل ومنعدم الوجود"، مطالبا بانسحاب إسرائيل من لبنان وفق مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية.

جاء ذلك في بيان لقاسم، في أول تعليق له على اتفاق الإطار الذي وقع في العاصمة الأمريكية واشنطن، في ختام الجولة الخامسة من المفاوضات بين بيروت وتل أبيب، مساء الجمعة.

وعلى خلاف موقف المسؤولين اللبنانيين الذين يعتبرون الاتفاق "انتصارا" و"خطوة أولى على طريق استعادة لبنان سيادته على أراضيه كاملة"، قال قاسم إنه "مذلة وعار وتنازل عن السيادة".

وأضاف: "هذا الاتفاق منعدم الوجود، ويجب تطبيق مندرجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية".

واعتبر "ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة من كل لبنان طرح خطير جدا يتجاوز كل الخطوط الحمراء، ويجعل لبنان ألعوبة بيد العدو الإسرائيلي".

ويأتي موقف قاسم وسط جدل واسع في لبنان بشأن الاتفاق، إذ وصفته وسائل إعلام وبرلمانيون بأنه "تاريخي وطوق نجاة" للبلاد، بينما اعتبره آخرون "تنازلا مجانيا للعدو".

وشهدت مناطق في العاصمة بيروت احتجاجات لمناصري "حزب الله"، تخللها إحراق إطارات وقطع طرق، وسط تحذيرات من الفوضى والانقسام.

المصدر : وكالات