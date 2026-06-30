3 قتلى بغارة إسرائيلية على غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

قتل 3 فلسطينيين، بينهم طفل، صباح أمس، بغارة شنتها طائرة مسيّرة إسرائيلية على تجمع للمدنيين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، في ظل استمرار خروقات جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.

وبالتوازي مع القصف الميداني، أفادت مصادر فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي أقدم على توسيع احتلاله لمناطق وسط قطاع غزة عبر إزاحة ما يعرف بـ«الخط الأصفر» مسافة 150 متراً إضافية، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025.

وفي الضفة الغربية، قتل فتى فلسطيني جراء إصابات في الرأس والصدر بعد إطلاق القوات الإسرائيلية النار خلال عملية في مدينة رام الله، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية أمس.