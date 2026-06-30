اخبار العالم

3 قتلى بغارة إسرائيلية على غزة

0 نشر
0 تبليغ

3 قتلى بغارة إسرائيلية على غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

قتل 3 فلسطينيين، بينهم طفل، صباح أمس، بغارة شنتها طائرة مسيّرة إسرائيلية على تجمع للمدنيين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، في ظل استمرار خروقات جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.
وبالتوازي مع القصف الميداني، أفادت مصادر فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي أقدم على توسيع احتلاله لمناطق وسط قطاع غزة عبر إزاحة ما يعرف بـ«الخط الأصفر» مسافة 150 متراً إضافية، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025.
وفي الضفة الغربية، قتل فتى فلسطيني جراء إصابات في الرأس والصدر بعد إطلاق القوات الإسرائيلية النار خلال عملية في مدينة رام الله، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية أمس.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا