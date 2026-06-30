الحكومة العراقية: ملاحقة الفاسدين انطلقت ولن تتوقف

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (وكالات)

صرح المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية حيدر العيودي، أمس، بأن ملاحقة الفاسدين في العراق انطلقت ولن تتوقف.

وقال المتحدث، في تصريحات للصحفيين أمس، إن رئيس الحكومة «وجه وزارة المالية بإنشاء حساب لإيداع الأموال المستردة من المتورطين بالكسب غير المشروع لحماية المال العام وتمكين الدولة من أداء واجباتها».

وأضاف أنه تم «إلقاء القبض على 21 متهماً، وآخرون يجري تعقبهم في قضايا الفساد».

وكان رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي أكد عزم الحكومة مواصلة مكافحة الفساد. وقال الزيدي، في تصريحات نشرت بعد جلسة للحكومة العراقية أمس الأول، إن «ما جرى من صولةٍ ضد الفساد هي مرحلة أولى، وستستمر الحكومة في مكافحة الفساد لاسترداد المال العام، وأنها مكلّفة بحماية مصالح الشعب العراقي، ولا تهاون في هذه المسؤولية».