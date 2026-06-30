مخاوف من انهيار المناطق المستضيفة للنازحين بالسودان

ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (القاهرة)

حذر المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أسد الله نصر الله، من انهيار كامل للنسيج الاجتماعي والاقتصادي في المناطق المستضيفة للنازحين في السودان، مؤكداً أن استمرار النزاع يدفع بالأزمة نحو نفق مظلم قد تتجاوز تداعياته حدود الإقليم.

وأوضح نصرالله، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن تمدد العمليات العسكرية إلى مناطق كانت تُصنَّف «آمنة» يفاقم الاحتياجات الإنسانية بشكل حاد، وينذر بموجات هجرة جماعية جديدة، مشيراً إلى أن الضغط المتزايد على الموارد الشحيحة يخلق توترات مجتمعية تزيد من تعقيد المشهدين الأمني والإنساني المعقدين أصلاً.

وأشار إلى أن الجهود الإغاثية، رغم حيويتها، لن تنهي الأزمة، مشدداً على أن وقف الحرب والتوصل إلى حل سلمي شامل ومستدام يبقيان السبيل الوحيد والمنشود لإنهاء معاناة ملايين السودانيين، وتمكينهم من العودة إلى ديارهم واستعادة حياتهم بكرامة وأمان.

وذكر المسؤول الأممي أن الإرادة السياسية هي المخرج الوحيد من الكارثة، موضحاً أن الحل السياسي هو المفتاح الحقيقي لإغلاق ملف النزوح واللجوء في السودان، لافتاً إلى أن التنافس المحموم على الموارد المحدودة قد يولّد توترات مجتمعية جديدة، تزيد من تعقيد المشهد الإنساني والأمني المعقد بطبعه.

وأفاد نصر الله بأن الضغط على البنية التحتية والخدمات الأساسية في مناطق اللجوء والنزوح وصل إلى مستويات خطيرة.

ويشهد السودان، منذ منتصف أبريل 2023، نزاعاً مسلحاً دامياً أدى إلى واحدة من أكبر أزمات النزوح في العالم، حيث اضطر أكثر من 11 مليون شخص إلى مغادرة منازلهم، ما بين نازح داخلياً ولاجئ إلى دول الجوار، فيما تواجه المنظمات الإنسانية تحديات هائلة في الوصول إلى المتضررين بسبب استمرار القتال ونقص التمويل الدولي، في وقت تحذر فيه تقارير أممية ودولية من وصول أجزاء واسعة من البلاد إلى حافة المجاعة والانهيار المؤسسي الكامل.