التاريخ ليس بنكا نعيش على فوائده إلى الأبد

بسام الجيال

باحث في العلاقات الثقافية والدراسات الاستشراقية

هناك سؤال يتكرر كثيرًا في النقاشات الثقافية والفكرية، لكنه نادرًا ما يُناقش بعمق: هل قيمة الأمم تُقاس بما أنجزه الأجداد أم بما ينجزه الأحفاد؟ وهل يكفي أن ينتمي الإنسان إلى حضارة عظيمة حتى يكتسب جزءًا من عظمتها تلقائيًا؟ أم أن كل جيل مطالب بأن يخوض امتحانه الخاص ويصنع إنجازه الخاص؟

يبدو السؤال بسيطًا للوهلة الأولى، لكنه في الحقيقة يمس جوهر فهمنا للتاريخ نفسه. فكل أمة تمتلك رواية ترويها عن نفسها، وكل شعب يحمل ذاكرة جماعية يفخر بها، وكل مجتمع يحتفظ بقصص البطولات والإنجازات التي صنعت هويته عبر الزمن. ولا شك أن الماضي جزء أساسي من تكوين الأمم، فهو يمنحها الشعور بالاستمرارية ويمنح أفرادها الإحساس بالانتماء إلى قصة أكبر من حياتهم الفردية. لكن المشكلة تبدأ عندما يتحول الماضي من مصدر إلهام إلى مصدر اكتفاء، وعندما تتحول إنجازات الأجداد إلى بديل عن إنجازات الأحفاد. ففي تلك اللحظة يتوقف التاريخ عن كونه قوة تدفع إلى الأمام، ويصبح ملجأً نفسيًا يهرب إليه الناس كلما عجزوا عن الإجابة عن أسئلة الحاضر.

اللافت أن التاريخ الإنساني مليء بأمم صنعت حضارات عظيمة وغيرت مجرى العالم، ثم جاءت أجيال لاحقة اكتفت بالحديث عن ذلك المجد دون أن تضيف إليه شيئًا يوازيه. وفي المقابل ظهرت أمم أخرى لم ترث إمبراطوريات هائلة ولا مدنًا أسطورية ولا آثارًا تمتد لآلاف السنين، لكنها استطاعت أن تصنع مكانتها الخاصة وأن تفرض حضورها في التاريخ من خلال ما أنجزته هي، لا من خلال ما ورثته من غيرها. ولهذا فإن قراءة التاريخ من زاوية الماضي وحده غالبًا ما تكون قراءة ناقصة، لأنها تركز على نقطة البداية وتتجاهل الرحلة كلها.

هنا يظهر الفرق بين وراثة الحضارة وصناعة الحضارة. فالأولى ليست إنجازًا شخصيًا ولا جماعيًا للأحياء، بل حدث تاريخي وقع قبل ولادتهم بقرون أو آلاف السنين. لا أحد اختار أين يولد، ولا فوق أي أرض، ولا داخل أي سياق تاريخي. أما الثانية فهي فعل إنساني متجدد يرتبط بالقدرة على البناء والإبداع والتطوير وإنتاج شيء جديد يضيف إلى مسار التاريخ. ولهذا فإن الفخر بالماضي مفهوم ومشروع، لكن تحويل الماضي إلى مصدر دائم للتفوق المعنوي يطرح سؤالًا لا يمكن تجاهله: ماذا أضفنا نحن إلى ذلك الماضي؟

الحضارة والمستقبل

فالحضارة ليست مجرد ذكرى جميلة أو صفحة مشرقة في كتاب التاريخ. الحضارة في جوهرها فعل مستمر. إنها القدرة على إنتاج المعرفة، وبناء المؤسسات، وتطوير الاقتصاد، وإدارة المجتمع، وابتكار الحلول، والتكيف مع التغيرات الكبرى. وقد تكون هناك حضارة عمرها ألف سنة أو ألفا سنة أو سبعة آلاف سنة، لكن عمر الحضارة وحده لا يجيب عن السؤال الأهم: هل ما زالت قادرة على إنتاج شيء جديد؟ فالتاريخ لا يقيس الأمم بعدد السنوات التي مرت على أمجادها، بل بقدرتها على تحويل تلك الأمجاد إلى طاقة تدفعها نحو المستقبل.

وربما تكمن المشكلة في أن بعض الناس يتعاملون مع الحضارة وكأنها ملكية خاصة تنتقل بالوراثة. فإذا كان الأجداد قد بنوا مدنًا عظيمة أو شيدوا معابد أو أسسوا إمبراطوريات، فإن الأحفاد يتصرفون أحيانًا وكأن جزءًا من ذلك المجد انتقل إليهم تلقائيًا. لكن التاريخ لا يعمل بهذه الطريقة. فهو لا يمنح الامتيازات بشكل دائم، ولا يوزع المكانة على أساس النسب الحضاري. وكل جيل يُسأل السؤال نفسه مهما كان حجم الإرث الذي ورثه: ماذا فعلتم أنتم؟

ولو كان التاريخ يكافئ الأمم على أمجادها القديمة فقط، لما تغيرت موازين القوى في العالم طوال آلاف السنين. لبقيت روما مركز العالم إلى اليوم، ولظلت اللغة اللاتينية لغة السياسة والعلم والاقتصاد، ولما انتقلت قيادة العالم إلى أمم أخرى. ولبقيت بابل عاصمة الحضارة الإنسانية كما كانت يوم كانت قوانينها وإدارتها وعمرانها تمثل قمة ما وصل إليه الإنسان في عصرها. ولبقيت أثينا مركز الفكر والفلسفة والمعرفة، ولظلت الأكاديميات التي أنجبت سقراط وأفلاطون وأرسطو تقود العقل البشري حتى يومنا هذا.

التاريخ لا يورث القيادة

ولو كان الماضي وحده كافيًا، لبقيت فارس القوة المهيمنة على الشرق، ولما تحولت من مركز لإمبراطوريات عظيمة إلى واحدة من محطات التاريخ الطويل. ولو كان المجد القديم ضمانة أبدية، لبقيت الأندلس قائمة حتى اليوم، ولما تحولت قصورها ومساجدها إلى مواقع يزورها السياح ويتأملون فيها عظمة زمن مضى. ولو كان التاريخ يورث القيادة كما تورث الممتلكات، لما فقدت الإمبراطورية العثمانية مكانتها بعد أن حكمت ثلاث قارات لقرون طويلة، ولما تراجعت الإمبراطورية البريطانية التي كانت الشمس لا تغيب عن أراضيها.

لكن ما حدث كان مختلفًا تمامًا. فالتاريخ احترم كل تلك الإنجازات، وسجلها، وحفظها في ذاكرة البشرية، لكنه لم يمنح أصحابها حصانة أبدية. لم يقل للرومان إن أمجادكم ستضمن لكم قيادة العالم إلى الأبد. ولم يقل للبابليين إن عظمة مدينتكم ستجعل التاريخ يتوقف عندكم. ولم يقل للإغريق إن الفلسفة التي غيرت العالم ستكفي وحدها لحماية مكانتهم إلى ما لا نهاية.

التاريخ أكثر قسوة وأكثر عدالة في الوقت نفسه. فهو لا يسأل الأمم فقط عما فعلته في الماضي، بل عما تفعله في كل مرحلة جديدة من عمرها. وكل جيل يعود إلى نقطة الاختبار نفسها مهما كان حجم الإرث الذي ورثه. ولهذا انتقلت مراكز الحضارة من مكان إلى آخر عبر القرون. فالشعوب التي قادت العالم في عصر ما لم تكن دائمًا الأكثر عراقة، بل كانت غالبًا الأكثر قدرة على التجدد، والأكثر استعدادًا لفهم عصرها، والأكثر قدرة على إنتاج أفكار ومؤسسات وإنجازات تناسب زمانها.

إن أعظم درس يقدمه التاريخ هو أن الإنجاز القديم لا يُلغى، لكنه لا يكفي. فهو يمنح الاحترام، لكنه لا يمنح القيادة. ويمنح الفخر، لكنه لا يمنح النجاح تلقائيًا. وما إن تتوقف أمة عن الإنتاج حتى تبدأ تدريجيًا في استهلاك رصيدها التاريخي، حتى لو كان ذلك الرصيد يمتد ألف سنة أو ألفي سنة أو سبعة آلاف سنة. ولهذا لم تنتقل قيادة الحضارة عبر العصور إلى الأمم الأقدم، بل إلى الأمم التي نجحت في كل مرحلة في أن تضيف شيئًا جديدًا إلى قصة الإنسان.

التجربة السعودية

غير أن التجربة السعودية الحديثة تطرح هذا السؤال بطريقة مختلفة ومثيرة للاهتمام. فهي، من جهة، تستند إلى أرض تمتد جذورها الحضارية إلى ما قبل الميلاد، شهدت قيام ممالك ومدن عربية عريقة، وتعاقبت عليها حضارات مثل ديدان ولحيان وثمود وكندة، ثم أصبحت مهد الإسلام ومنطلق الحضارة الإسلامية، بما راكمته عبر آلاف السنين من إرث تاريخي وثقافي وإنساني شكّل إحدى أهم البيئات الحضارية في المنطقة، وأسهم في بناء هوية الجزيرة العربية ومكانتها التاريخية. ولذلك فإن الدولة السعودية الحديثة لم تنشأ على أرض بلا تاريخ، وإنما قامت على أرض تمتلك ذاكرة حضارية عميقة وتراكمًا إنسانيًا امتد لآلاف السنين.

مشروع تنموي كبير

لهذا تبدو أهمية التجربة السعودية في أنها تمثل مثالًا على أمة اختارت أن تبحث عن مكانها في التاريخ من خلال ما تبنيه لا من خلال ما ورثته. فهي لم تكتفِ بالاستناد إلى عمقها الحضاري أو بمكانتها الدينية، بل سعت إلى تحويل تلك المقومات إلى مشروع تنموي وسياسي متجدد يستجيب لمتطلبات كل مرحلة. وخلال قرن واحد فقط انتقلت من واقع شديد القسوة، اتسم بتحديات جغرافية واقتصادية وسياسية كبيرة، إلى دولة تمتلك اقتصادًا من أكبر اقتصادات المنطقة، ومؤسسات حديثة، وبنية تحتية متطورة، وحضورًا سياسيًا ودبلوماسيًا مؤثرًا على المستويين الإقليمي والدولي. ولم يكن هذا التحول نتيجة ظرف تاريخي عابر، بل جاء ثمرة عملية طويلة من بناء الدولة، وتعزيز الاستقرار، وتطوير المؤسسات، والاستثمار في الإنسان والموارد. وقد يختلف الناس في تقييم التجربة أو سياساتها أو نتائجها، كما هو الحال مع أي تجربة تاريخية كبرى، لكن حجم التحول نفسه يبقى حقيقة تاريخية يصعب تجاهلها أو إنكارها. وهذه الحقيقة تعيدنا إلى الفكرة الأساسية التي تنطلق منها هذه الدراسة، وهي أن قيمة الأمم لا تتحدد فقط بما كان، بل أيضًا بما تنجزه في حاضرها، وما يصبح ممكنًا بفضل العمل والإرادة والقدرة المستمرة على التجدد وصناعة المستقبل.

مواصلة البناء

هذا هو تاريخنا، وهذه هي رحلتنا نحو الحاضر والمستقبل. فالتاريخ ليس بنكًا نعيش على فوائده إلى الأبد، ولا سجلًا نكتفي بقراءة صفحاته، بل هو مشروع متجدد يحتاج في كل عصر إلى من يضيف إليه صفحة جديدة. وإذا كانت الأجيال السابقة قد نجحت في بناء الدولة، وترسيخ وحدتها، ووضع الأسس التي قامت عليها نهضتها، فإن مسؤولية الجيل الحاضر ليست أن يكتفي بالاعتزاز بذلك الإنجاز، بل أن يواصل البناء، ويبتكر، ويضيف، ويترك لمن يأتي بعده وطنًا أكثر تقدمًا، واقتصادًا أكثر قوة، ومعرفةً أوسع، وحضارةً أكثر إسهامًا في مسيرة الإنسانية. فالأمم لا تُقاس بما ورثته وحده، وإنما بما تضيفه إلى رصيد الحضارة البشرية في كل مرحلة من مراحل تاريخها. ولهذا سيبقى السؤال الذي سيواجه كل جيل، بعد مائة سنة أو ألف سنة أو سبعة آلاف سنة، هو السؤال نفسه: ماذا أضفتم أنتم إلى قصة الإنسان؟