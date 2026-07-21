رئيس وزراء بريطانيا الجديد يطمئن ترامب بشأن الدفاع

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، اليوم الاثنين، أن الأخير أكد للرئيس الأميركي دونالد ترامب أن لندن ستلتزم بالدفاع والأمن وستساعد في دعم إعادة فتح مضيق هرمز بأمان.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية، في بيان حول المكالمة الهاتفية التي جرت بعد فترة وجيزة من تولي بيرنهام منصبه "أكد رئيس الوزراء... التزامه بالدفاع والأمن، وقال إن ضمان أمن المملكة المتحدة وحلفائها يأتي على رأس أولوياته".
وأضاف المتحدث "عرض الرئيس (ترامب) أحدث المستجدات بشأن الوضع في الشرق الأوسط، وأوضح رئيس الوزراء التزام المملكة المتحدة بتأمين حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز لدعم سلاسل التوريد العالمية وخفض التكاليف على الشركات والأسر في أنحاء البلاد".