إجلاء أكثر من 400 شخص بحرًا بسبب حريق في بلدة إيطالية

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 04:55 صباحاً كتب شريف احمد - أعلن خفر السواحل الإيطاليون، اليوم الأحد، إجلاء أكثر من 400 شخص بحرا بسبب حريق في بلدة بسكيتشي في منطقة بوليا الجنوبية.

وجاء في بيان لجهاز خفر السواحل الإيطالي في قناته على منصة "واتساب" بعد ظهر الأحد "تمّ حتّى الساعة إجلاء أكثر من 400 شخص من السياح ورواد الشاطئ عبر البحر لأنه السبيل الوحيد المتاح للإجلاء".

وأشار الناطق باسم خفر السواحل لوكالة فرانس برس إلى أنه من المفترض إجلاء 300 شخص إضافي. نقل الأفراد

جاء في البيان أن "العمليات ما زالت جارية بمشاركة ست سفن تابعة لخفر السواحل.. وثلاث سفن تابعة لشرطة الجمارك والمالية، فضلًا عن حوالى عشرة مراكب خاصة تستخدم لنقل الأفراد ودعم العمليات".

وأظهرت صور متداولة مركبات جهاز الإطفاء وطائرة من طراز كانادير تعمل على إخماد النيران التي لا تشكل في الوقت الراهن تهديدا لمساكن هذه البلدة الواقعة على ساحل البحر الأدرياتيكي. رؤية أعمدة الدخان

ويمكن رؤية أعمدة الدخان من مسافة عشرات الكيلومترات.

وقال رئيس بلدية بسكيتشي لويجي دارينتسو في تصريحات لصحيفة لا غازيتا ديل ميتسوجورنو "ننتظر وصول طائرة كانادير من روما. الوضع حاليا تحت السيطرة".