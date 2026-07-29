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"الدفاع السعودية": ضربات نوعية بالتنسيق مع القيادة المركزية الأميركية ضد ميليشيات في العراق

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"الدفاع السعودية": ضربات نوعية بالتنسيق مع القيادة المركزية الأميركية ضد ميليشيات في العراق

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت المملكة العربية أن قواتها المسلحة، بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأميركية، قامت فجر اليوم الأربعاء بشن ضربات نوعية محددة ضد أهداف تابعة لميليشيات موالية لإيران في العراق مرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في منطقتي الشرقية والرياض.

وأوضح اللواء الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية أن الضربات جاءت ردا على الاعتداءات التي انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية موالية لإيران، وفي إطار حق المملكة في الدفاع عن النفس الذي يكفله القانون الدولي وفق المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المالكي تأكيده "أن المملكة لا تسعى إلى التصعيد، إلا أنها سترد على أي عدوان تتعرض له".

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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