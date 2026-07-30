بينهم مستشارون إيرانيون.. 20 قتيلًا من الحشد الشعبي في الضربات على العراق

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 01:06 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت هيئة الحشد الشعبي مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين في الضربات التي استهدفت مواقع متفرقة في العراق.
وقال مسؤولان في الهيئة إن من بين القتلى خمسة مستشارين إيرانيين، قضوا في ضربة على محافظة ديالى بوسط البلاد.
وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أعلنت، فجر الأربعاء، أنها نفذت مع القوات المسلحة السعودية ضربات دقيقة في العراق، استهدفت "موالين لإيران كان الحرس الثوري الإسلامي الإيراني قد وجههم لمهاجمة القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في المملكة العربية السعودية".
وقال مسؤولان في الهيئة إن من بين القتلى خمسة مستشارين إيرانيين، قضوا في ضربة على محافظة ديالى بوسط البلاد.
وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أعلنت، فجر الأربعاء، أنها نفذت مع القوات المسلحة السعودية ضربات دقيقة في العراق، استهدفت "موالين لإيران كان الحرس الثوري الإسلامي الإيراني قد وجههم لمهاجمة القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في المملكة العربية السعودية".