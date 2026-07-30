أمام مجلس الأمن.. بريطانيا تدعو إلى تسريع تنفيذ خطة السلام في غزة

تقويض حل الدولتين

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 01:07 صباحاً كتب شريف احمد - دعت بريطانيا إلى تسريع تنفيذ خطة السلام الشاملة الخاصة بقطاع غزة، وتحسين الأوضاع الإنسانية، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون قيود، مطالبةً إسرائيل بفتح مزيد من المعابر، وتسهيل إدخال المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية، محذرةً من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.وأعربت القائمة بالأعمال البريطانية لدى الأمم المتحدة كيت فوستر، خلال جلسة مجلس الأمن، عن قلق بلادها البالغ إزاء تدهور الأوضاع في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مستنكرةً أعمال العنف التي أسفرت عن سقوط مدنيين، واجتياح المسجد الأقصى من قبل آلاف الإسرائيليين، واقتحام قوات إسرائيلية مركز قلنديا التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في القدس الشرقية.وطالبت فوستر إسرائيل بضبط النفس، والحفاظ على الاستقرار، واحترام القانون الدولي، وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم، مؤكدةً أن تلك الممارسات تمثل جزءًا من تدهور أوسع في أمن واستقرار الضفة الغربية، تغذيه أعمال عنف المستوطنين.وأشارت إلى الترخيص ببناء (104) مستوطنات إسرائيلية خلال أربع سنوات، وتخصيص مليارات الدولارات لتسريع أعمال البناء، محذرةً من أن هذه الإجراءات تمثل محاولة متعمدة لتقويض فرص حل الدولتين.