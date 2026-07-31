الداخلية الإسبانية: 37500 مهاجر عادوا من سبتة إلى المغرب

تدفق المهاجرين غير النظاميين من المغرب

الدمام في الجمعة 31 يوليو 2026 09:28 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية الجمعة، أنّ 37500 مهاجر غادروا جيب سبتة الإسباني المحاذي للمغرب، بعدما تدفق إليه عشرات الآلاف في الأيام الماضية.وقالت الوزارة في رسالة إلى وكالة فرانس برس "عدد المغادرين من سبتة إلى المغرب حتى الثالثة والنصف عصر 31 يوليو (13,30 ت غ) بلغ 37500 شخص".في وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الجمعة، إن تدفق المهاجرين غير النظاميين من المغرب إلى مدينة سبتة الخاضعة لإدارة مدريد هو "اعتداء وانتهاك لسلامة" أراضي بلاده.وأوضح أن السلطات المحلية والوطنية أعدت مركز استقبال مؤقت لتسريع إجراءات ترحيل المهاجرين الذين دخلوا المدينة منذ الخميس وإعادتهم إلى بلدانهم، مبينًا أن تدفق المهاجرين غير النظاميين يمثل "وضعًا غير مسبوق".