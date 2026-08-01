بقوة 5.5 درجات.. زلزال يضرب جزيرة فانكوفر في كندا

الدمام في السبت 1 أغسطس 2026 08:18 مساءً كتب شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات اليوم منطقة جزيرة فانكوفر في كندا.

وأوضحت هيئة الزلازل الكندية أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، عند خط عرض 49.62 درجة شمالًا، وخط طول 129.28 درجة غربًا.

ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.