إصابة 26 شخصًا وإجلاء 300 بعد زلزال قوي جنوب إيطاليا

زلازل إيطاليا

حقول فليغري

الدمام في السبت 1 أغسطس 2026 08:18 مساءً كتب شريف احمد - أصيب 26 شخصًا، وأُجلي نحو 300 شخص من منازلهم، إثر زلزال بلغت قوته 4.7 درجة ضرب منطقة حقول فليغري غرب مدينة نابولي جنوب إيطاليا، وفق ما أعلنت السلطات السبت.ووقع الزلزال في وقت متأخر من مساء الجمعة على عمق نحو 3 كيلومترات، بحسب المعهد الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين، وأعقبته سلسلة من الهزات الارتدادية الأقل قوة خلال ساعات الليل.وقال رئيس نقابة الجيولوجيين في إقليم كامبانيا، لورينزو بينيديتو، إن الهزة تعد الأقوى التي تضرب منطقة حقول فليغري منذ 40 عامًا.وأفادت هيئة الحماية المدنية الإيطالية بأن 26 شخصًا أصيبوا جراء الزلزال، نُقل خمسة منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما تسبب الزلزال في انهيار عدد من المباني غير المأهولة، فضلًا عن حدوث انزلاقات أرضية.وقال وزير الحماية المدنية الإيطالي نيلو موسوميتشي إن النشاط البركاني في المنطقة لم ينته بعد، داعيًا السكان إلى توخي الحذر، في ظل استمرار النشاط الزلزالي.وتُعد حقول فليغري من أكثر المناطق البركانية نشاطًا في إيطاليا، وتضم واحدة من أكبر الفوهات البركانية في أوروبا، وتشهد هزات أرضية متكررة.وتركزت معظم الأضرار وعمليات الإجلاء في بلدة بوتسولي، وفق وكالة الأنباء الإيطالية، فيما تواصل السلطات تقييم الأضرار ومراقبة النشاط الزلزالي في المنطقة.