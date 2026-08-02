الدنمارك تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر أغسطس الجاري

القاهرة - كتب محمد نسيم - تتولى الدنمارك رسميا، اليوم السبت، 01 أغسطس 2026، رئاسة مجلس الأمن الدولي الدورية لشهر آب/أغسطس الحالي، خلفًا لجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وستعقد مندوبة الدنمارك الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة كريستينا ماركوس لاسن مؤتمرًا صحفيًا ظهر يوم الاثنين، تطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس بعد أن يجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية من ذات اليوم.

ويتكون المجلس من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض "الفيتو" وهي: الصين، الاتحاد الروسي، فرنسا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية و10 دول أعضاء غير دائمة العضوية تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة حسب التوزيع الجغرافي المعتمد، وهي بالإضافة الى الدنمارك: جمهورية الكونغو الديمقراطية وكولومبيا والبحرين والصومال وليبيريا واليونان ولاتفيا والباكستان وبنما.

ومجلس الأمن، هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة التي تشمل الأمانة العامة والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية والأخير غير فعال.

المصدر : وكالة وفا