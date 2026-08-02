عناصر الإطفاء يكافحون لإنقاذ وجهة ساحلية يونانية وسط رياح عاتية

الدمام في الأحد 2 أغسطس 2026 03:28 صباحاً كتب شريف احمد - يواصل مئات عناصر الإطفاء في اليونان السبت جهودهم لإنقاذ منطقة سياحية ساحلية معروفة في شمال غرب أثينا، بينما تعصف رياح قوية بالبلاد وتعرقل عمليات السيطرة على الحرائق.

وأفاد جهاز الإطفاء بأن أكثر من 300 عنصر يعملون في منطقة بورتو جيرمينو التي تبعد حوالى 70 كيلومترا شمال غرب أثينا في منطقة فيوتيا.

وقال ناطق باسم جهاز الإطفاء لوكالة فرانس برس "وصل الحريق إلى البحر... وقد تضررت منازل بالتأكيد".

وأضاف أن "الرياح قوية جدا. تحاول الطائرات العمل بأقصى طاقتها، لكن بعضها غير قادر على ذلك، وقد تم نقلها إلى حريق آخر (في بيلوبونيز) حيث الظروف أكثر اعتدالا".

وبحسب موقع meteo.gr التابع للمرصد الوطني في أثينا، سُجلت سرعة رياح تصل إلى 130 كيلومترا في الساعة السبت.

واندلع الحريق الجمعة بالقرب من قرية أغيوس فاسيليوس الساحلية المجاورة. وتجاهل السكان في البداية نداء الدفاع المدني بالإخلاء، واضطرت الفرق إلى إنقاذ نحو 300 شخص بحرا.



وقال تيودور جياناروس، خبير الأرصاد الجوية المتخصص في حرائق الغابات وكبير الباحثين في المرصد الوطني في أثينا إن الأضرار التي لحقت بمنطقة بورتو جيرمينو "لا يمكن تصوّرها".

وأضاف في منشور عبر فيسبوك "يبدو أن المساحة المتضررة تتجاوز 4 إلى 5 آلاف هكتار".

وشهدت مناطق عدة في اليونان حرائق غابات خلال هذا الأسبوع، من بينها جزيرة كريت السياحية، بينما قضى حتى الآن ثلاثة من عناصر الإطفاء.

وبحسب موقع meteo.gr، أتت الحرائق في كريت على نحو 5 آلاف هكتار في الجزيرة. كما أشار الموقع إلى أن حريقا آخر اندلع في جزيرة باروس السياحية في وقت سابق من هذا الأسبوع، والتهم قرابة ألف هكتار.

والجمعة، هدد حريق آخر ضاحية خايداري الواقعة في غرب أثينا، ما استدعى إجلاء سكان قسم منها.

وصدر تحذير من الدرجة القصوى لخطر اندلاع الحرائق السبت في منطقة أثينا الكبرى، وأجزاء من شبه جزيرة بيلوبونيز وجزيرة كريت، ووسط اليونان، والمنطقة الحدودية مع تركيا.