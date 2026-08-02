الحرارة تشتد في إيطاليا.. أعلى درجات التأهب في 25 مدينة

موجات الحر في إيطاليا

أعلى درجات التأهب

الدمام في الأحد 2 أغسطس 2026 03:28 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت السلطات الإيطالية، السبت، رفع درجات التأهب إلى أقصى مستوياتها في معظم المدن الكبرى اعتبارًا من الاثنين، مع اقتراب موجة حر جديدة يتوقع أن تدفع درجات الحرارة إلى مستويات مرتفعة خلال الأيام المقبلة.وقالت وزارة الصحة الإيطالية إن درجات الحرارة ستصل إلى مستويات مرتفعة ضمن نطاق الثلاثينيات، مشيرة إلى أن 25 مدينة من أصل 27 مدينة رئيسية ستخضع لأعلى درجات التحذير من مخاطر الحرارة.وتبقى مدينتا ريجيو كالابريا في أقصى جنوب شبه الجزيرة وميسينا في جزيرة صقلية خارج قائمة التأهب القصوى.وكانت موجة الحر الأخيرة قد ضربت مناطق من غرب أوروبا مطلع الأسبوع الماضي، قبل أن تمتد بقوة إلى وسط القارة، وتبدأ تأثيراتها بالوصول إلى إيطاليا السبت.ووضعت السلطات روما وميلانو و17 مدينة أخرى في أعلى درجات التأهب، في إطار الاستعداد لتداعيات ارتفاع درجات الحرارة.وأوضحت وزارة الصحة أن أعلى مستوى للتحذير يعني أن الظروف الجوية قد تشكل خطرًا على صحة الأشخاص الأصحاء والنشطين أيضًا، وليس فقط الفئات الأكثر عرضة للتأثر بالحرارة، مثل كبار السن والأطفال الصغار والمصابين بأمراض مزمنة.