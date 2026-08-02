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دون تحذير من تسونامي.. زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب اليابان

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واس - طوكيو 0 تبليغ

  • دون تحذير من تسونامي.. زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب اليابان 1/4
  • دون تحذير من تسونامي.. زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب اليابان 2/4
  • دون تحذير من تسونامي.. زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب اليابان 3/4
  • دون تحذير من تسونامي.. زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب اليابان 4/4

الدمام في الأحد 2 أغسطس 2026 03:28 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، أن زلزالًا بلغت شدته 5.8 درجات على مقياس ريختر ضرب السبت محافظة "آوموري"، دون ورود أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، أن مركز الزلزال وقع على عمق 80 كيلومترًا، فيما لم يتم إصدار تحذيرات من احتمال وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) جرّاء الهزة الأرضية.

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زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب اليابان - وكالات
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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